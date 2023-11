Coty Romero denunció a Martín Salwe y reveló que inventó el romance con Nenu: "Lo ayudamos..."

Todo surgió cuando Salwe declaró: "Les digo que para mí, todo ese romance, ese invento con Jitsu, mi amigo el bailarín, es todo invento. Es porque se va quedando sin previa, sin contenido ". Tras esa acusación, la ex hermanita no tardó en responderle y en una entrevista con el ciclo de Flor de la V advirtió: "Dijo que yo invento cosas para que hablen de mí... Es lo peor que pudo haber dicho porque yo sé muchas cosas de él. Estoy harta... es para vos Martín, espero que te la banques".

"El único aporte de Coty al certamen es la polémica y el conflicto, nada más"



"El único aporte de Coty al certamen es la polémica y el conflicto, nada más" pic.twitter.com/p35uNiXoWT — TRONK (@TronkOficial) November 27, 2023

Totalmente enojada, señaló categórica: "No tengo que inventar cosas y si hago polémica o no, es mi show, soy yo así. En cambio vos, no te lo inventas solito las cosas. Te las tiene que inventar alguien más, porque ni siquiera para eso...".

Luego, Coty tiró una bomba: "Nosotros le inventamos el romance (con Nenu). Y bueno, se dio, qué lindo. Pero nos tiene que agradecer, le inventamos el romance. Imaginate la buena onda que había, que nosotros estábamos bancando con remeras de él diciendo 'no soy gato', una feroz mentira y ahora viene a decir esto de mí".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/minutoAR/status/1729606676930572368&partner=&hide_thread=false COTY, MÁS FILOSA QUE NUNCA



En el Bailando 2023, Coty Romero y Martín Salwe protagonizan un duelo lleno de tensiones. Salwe acusó a Romero de inventar romances para ganar protagonismo, afirmando que su única contribución al certamen es la polémica. pic.twitter.com/OcbaoywcVK — Minuto Argentina (@minutoAR) November 28, 2023

Al final de la charla, lanzó: "Lo inventó la Tía Seby. Él le dijo 'dame una mano, Seby porque no sé qué hacer, porque no me dan artículo'. Milett lo estaba comiendo. No existía Martín, era Milett".

Ante la consulta de si ese romance entre Salwe y Nanu es real, Coty respondió tajante: "Sí, hoy es real pero que nos dé las gracias. Tiene que arrodillarse y darnos las gracias".