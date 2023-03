Coti Romero de Gran Hermano 2022: "Me parece injusto que vuelva Alfa"

En diálogo con el programa televisivo A la Barbarossa, Coti fue consultada por el retorno de Walter a Gran Hermano 2022 y fue muy clara al respecto. "Me da un poco de molestia el hecho de saber que hay tantos participantes que, si bien quizás no son lo mismo que Alfa, siento que el hecho de que lo metan solamente a él y no dejen de última decidir a la gente, me parece un poco injusto eso", aseguró.