Coti Romero contó por qué se separó del Conejo y admitió: "Todavía estoy enamorada..."

A través del programa de streaming del Bailando 2023, Coti Romero confesó: "Nosotros la primera vez que terminamos, terminamos por una mentira de él y yo nunca lo dije . Nadie nunca supo que fue porque él me mintió, me dijo que estaba en un lugar y cuando le hice una videollamada porque me pareció muy raro, estaba en otro ". De esta manera, la correntina comenzó por dejar en claro que la culpa es del Conejo.

Pero no se quedó allí: "Y a mí no me vengan con ser tóxica o no, cuando tenes una intuición de que algo no está yendo bien, te pasa algo por el corazón y la mente. Me atendió muy nervioso y fue todo muy raro, entonces yo dije 'hasta acá llegué', porque yo también cometí errores pero nunca a tal punto, una cosa super fuerte". Con estas palabras, la exparticipante de Gran Hermano 2022 reveló que se esperaba lo que terminó descubriendo.

Constanza Coti Romero y Alexis Conejo Quiroga de Gran Hermano El Conejo Quiroga y Coti Romero fueron una de las parejas más queridas de Gran Hermano 2022. Instagram

Por otro lado, remarcó que no estuvo con otra persona durante su relación: "Nunca le fui infiel ni le sería porque yo realmente estoy enamorada todavía. Creo que hoy puedo decir que no quiero más eso porque no me lo merezco porque soy alta mina". Así, Coti Romero confirmó que no dejó de querer de la misma forma a su expareja, además de valorarse a sí misma.

Para finalizar, hizo mención a las recientes palabras de Quiroga: "Él puede salir a decir lo que quiera, pero jamás va a poder decir que le fui infiel, jamás. Eso es lo que más me duele, porque yo le di todo de mí, literal. Yo en el fondo quería volver con él". Todo esto terminó por confirmar que la modelo ya no quiere estar con él.