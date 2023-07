Continúa la polémica: la respuesta de Lali a Nacha Guevara tras su pedido de disculpas

Ahora, la interprete de Obsesión se refirió a Nacha a través del periodista Ángel de Brito que compartió en su Instagram : “Le tomamos las disculpas. A mí jamás me llamó ni escribió, por eso no entendí el reclamo. Pero todo mega con la gran Nacha”.

La respuesta de Lali a Nacha en las redes sociales de De Brito

Enseguida, la mediática no dejó lugar a dudas de su posición sobre el mal entendido: "Me fijé en mis redes a ver si a mí se me pasó ver un mensaje porque no tengo notificaciones, pero no. No sé con quién habrá hablado, que dice que no he contestado".

El viernes, Guevara mandó un video al conductor de LAM donde destacó: “En primer lugar, y es lo que me importa: si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente, así que si tuve una frase inapropiada, te pido disculpas, Lali...", como parte de su descargo y retractación hacia la joven.