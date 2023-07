El inesperado pedido de disculpas de Nacha Guevara a Lali: "Sos la más..."

“ Ángel, estuvieron tus chicos y no me gustó porque hicimos la nota bajando la escalera, entrando al teatro. Los viernes tengo que venir temprano porque hay otros espectáculos y hay que preparar todo. Así que prefiero decírtelo más clar o”, comenzó explicando la protagonista de Nacha en Pijama, obra que presenta en el Astros.

Fue entonces que, a través del conductor de LAM, le habló a la cantante pop: “En primer lugar, y es lo que me importa: si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente, así que si tuve una frase inapropiada, te pido disculpas Lali. Que es a quién le tengo que pedir disculpas, finalmente, y a nadie más".

Luego de la crítica de Nacha, fueron varios los artistas que salieron a respaldar a la joven artista, entre ellos Moria Casán que apuntó contra su colega y señaló que "Está grande".

"Mi intención cuando se te llamó era cantar una canción, que por suerte la estrenamos hace pocos días y ya es trending en todas las plataformas, estoy feliz con eso”, contó sobre el tema musical Andate al carajo, para el que le había enviado un mensaje a Lali para invitarla a grabarlo juntas.

Entonces, se dirigió específicamente a la destinataria de sus disculpas y explicó: “Pensé en vos porque, de las cantantes jóvenes, sos la que me parece la más rebelde, la más independiente y la más auténtica en muchas cosas. Y esta es una canción que requiere de una fuerza especial para poder hacerla. Así que esa fue mi intención, invitarte a cantar conmigo".

"Sigue en pie, me encantaría que lo hicieras. Y si no, está todo bien. Sé que sos una mujer muy ocupada, que estás en Europa, la verdad no te preocupes mucho por estas cosas, que son boludeces. Seguí tu camino, seguí disfrutando y seguí disfrutando de tu éxito, que es muy merecido", finalizó su mensaje, no descartando que en el futuro se concrete la colaboración.