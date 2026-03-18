Confirman que Fito Páez y Sofía Gala están de novios: "Se viene la noticia del año"

Tras varios meses de rumores, finalmente anunciaron el romance entre el músico y la actriz. La pareja decidió dar un paso fundamental en su relación y oficializaría el vínculo próximamente con un motivo muy especial para ambos.

Lo que era una larga amistad se transformó en un romance entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione. Según detallaron, los artistas decidieron reconstruir su histórica amistad como una relación sentimental: el vínculo habría crecido con mucha fuerza durante los últimos meses, en privado.

La información surgió en el ciclo digital Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, quien reveló datos precisos sobre este nuevo noviazgo mediático. El comunicador explicó que la pareja ya no oculta su amor en los ámbitos más cercanos. "A mí me dicen que están juntos, ya no como amigos, sino como pareja", afirmó.

El periodista reconoció que al principio tuvo ciertas dudas sobre la veracidad de los rumores que circulaban en el ambiente. Sin embargo, nuevas pruebas y testimonios de allegados confirmaron la noticia. "Algo pasó en estos últimos días que hizo que yo tenga que darte certezas", sostuvo.

La relación mutó de forma progresiva y contó con el apoyo de su círculo íntimo de amigos. Según los datos aportados por Etchegoyen, la química entre el cantante y la hija de Moria Casán es innegable. "Ellos eran muy amigos, pero esa amistad se transformó en otra cosa", explicó el periodista.

El entorno de los protagonistas asegura que la relación avanza de forma muy sólida y con proyectos a futuro inmediato. Etchegoyen destacó el entusiasmo que existe entre quienes conocen los detalles de este vínculo amoroso. "Personas de sus entornos dicen que el romance crece a pasos agigantados", señaló con mucha seguridad.

Finalmente, el conductor de Mitre Live adelantó que pronto habrá una confirmación pública que generará alto impacto mediático, y se espera que los artistas elijan un momento estratégico para blanquear su relación. "De no mediar inconvenientes, lo van a oficializar pronto porque se viene la noticia del año", lanzó.

El pasado amoroso de los protagonistas

Fito Páez y Sofía Gala mantienen una relación de confianza desde hace décadas forjada por sus coincidencias en el mundo artístico nacional. El músico rosarino siempre destacó el talento de la actriz y compartieron distintos eventos culturales. Por su parte, Sofía atraviesa un presente laboral muy exitoso en cine.

La noticia del romance llega en un buen momento para ambos, quienes prefieren por ahora el resguardo del hogar. Según los allegados, se muestran inseparables y disfrutan de salidas conjuntas por la ciudad. "Van a todos lados juntos porque se están redescubriendo en esta nueva relación", aseguró Etchegoyen.