Bomba en el Bailando 2023: un participante quiere abandonar el certamen y preocupa a Marcelo Tinelli

kennys palaciosjpg.jpg Kennys Palacios: Estuve con un jugador de la Selección

“Él se compara con otros personajes del Bailando que tampoco bailan tan bien, y que le ponen muy buenas notas mientras que, a él, siempre lo castigan”, expresó. También compartió el audio que le mandó Kennys en WhatsApp y se lo escuchó decir que siempre “lo tiran para abajo”.

“Como que no me supero y hago lo mismo, y no sé qué hacer ¿entendés? Ensayo sábados, domingos y siempre me dicen que no hago nada y yo creo que hago un montón”, fue lo que le dijo en el audio.

Video: el emotivo saludo de Messi para Marcelo Tinelli a un año de la consagración en Qatar

El futbolista Lionel Messi le envió un saludo grabado a Marcelo Tinelli mientras estaba al aire en el Bailando 2023 y el conductor no pudo contener la emoción.

Messi Marcelo Tinelli Bailando 2023 Redes sociales

Tras un homenaje realizado por El Tirri junto a Yerba Brava, el productor Fede Hoppe se acercó a Tinelli y le reveló que había un saludo de "alguien muy especial". Sin más detalles, reprodujeron el video y sorprendió a todos en sus casas al evidenciarse la amistad que une al conductor del Bailando 2023 con el capitán de la Selección argentina.

En un primer lugar, Messi comenzó por decir: "Hola Marce, quería estar presente en este día especial para nosotros. Fue un mes espectacular en el que disfrutamos muchísimo, va a quedar en la historia. Va a ser un recuerdo que nos va a acompañar siempre". Así, recordó lo que fue la consagración en el Mundial de Qatar 2022.