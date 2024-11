Cómo se vería Jennifer Lopez si fuese un personaje de un comic según la inteligencia artificial

Esta conocida artista estadounidense de ascendencia puertorriqueña ha atravesado disciplinas como la actuación, el baile y el canto, con incursiones en otras actividades como el diseño de moda, el modelaje y distintos negocios que también le dan una faceta empresaria. En el cine dio actuaciones memorables como su interpretación de la cantante mexicana Selena en el film homónimo de 1997, Maid in Manhattan y Shall We Dance? (2004), entre muchas otras. Como cantante editó nueve discos, el último de ellos, This is me... Now, publicado en 2024. Además, su resiliencia en el mundo de la farándula hace de J.Lo una de las estrellas de Hollywood más conocidas, con titulares en los portales de noticias que varían según la época de su vida, pero siempre manteniéndose en el centro de la escena.