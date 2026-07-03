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Cómo fue la salida grupal de las mujeres de la Selección argentina en la previa del partido

Las parejas de los futbolistas fueron a divertirse a pocas horas del encuentro vs. Cabo Verde y compartieron un cariñoso posteo con el fin de tirar todas para el mismo lado.

Una buena relación que se construyó con el paso del tiempo.

Una buena relación que se construyó con el paso del tiempo.

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Las mujeres de la Selección argentina se juntaron para salir a una fiesta en Miami en la previa del partido ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Estuvieron casi todas con buena onda y compartieron un cariñoso posteo.

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Antes del compromiso de la Selección, un grupo de parejas de los futbolistas aprovechó la previa para compartir una salida y disfrutar de una noche entre amigas. La reunión reflejó el buen clima que se vive alrededor del plantel y dejó en evidencia el vínculo que fueron fortaleciendo a lo largo de las distintas concentraciones.

Entre las presentes estuvieron Caro Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico; Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez; Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez; y Mandinha Martínez, esposa de Emiliano "Dibu" Martínez. Las cuatro disfrutaron de una velada relajada, compartiendo risas y momentos de distensión en la previa de un nuevo desafío para la Selección Argentina.

La reunión puso el foco en este grupo de amigas, que volvió a mostrar la cercanía y la buena relación que construyeron con el paso del tiempo, acompañando al equipo en cada torneo y disfrutando juntas de la previa de un partido especial.

A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026 y dónde verlo

La Selección argentina debuta en la fase eliminatoria del Mundial 2026 este viernes cuando enfrente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, en los 16avos de final. El equipo de Lionel Scaloni llega a esta instancia con puntaje ideal tras liderar el Grupo J con victorias ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), mientras que los "Tiburones Azules" hicieron historia al clasificarse por primera vez en su historia a una Copa del Mundo.

El cruce es inédito, ya que ambas selecciones nunca se enfrentaron antes en ninguna instancia oficial o amistosa. Cabo Verde llegó a esta ronda como una de las grandes sorpresas del torneo, al atravesar una zona compleja que incluía a España, Uruguay y Arabia Saudita, y clasificó sumando tres empates en el Grupo H. En conferencia de prensa Scaloni no los subestimó, ya que ni él ni Rodrigo De Paul dudaron en señalar que los africanos "no están de casualidad" en esta fase.

En Argentina, el partido comenzará a las 19 horas. El ganador se definirá en 90 minutos de juego. En caso de haber empate, se jugarán dos tiempos de 15 minutos. Si la paridad persiste, habrá disparos desde el punto del penal.

En Argentina, el partido tendrá cobertura en cuatro señales. Telefe y la TV Pública lo transmitirán en señal abierta y gratuita, mientras que TyC Sports y DSports lo harán por cable y satélite respectivamente. DSports es la única señal con derechos para los 104 partidos del torneo.

Para quienes prefieran el streaming, la oferta es amplia. TyC Sports Play permite verlo luego de un registro gratuito vinculado al cableoperador. Mi Telefe y la web de la TV Pública también tendrán el partido online, y plataformas como DGO, Flow y Telecentro Play incluyen las señales deportivas en sus grillas. Disney+ Premium y Paramount+ también confirmaron la transmisión en vivo para Argentina y el resto de Latinoamérica.

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