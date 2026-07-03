Lionel Scaloni cumple 100 partidos en la Selección argentina: entre el Mundial 2026, su continuidad y el récord que le falta romper El entrenador alcanzará el centenar de encuentros dirigidos en la Albiceleste contra Cabo Verde, en un hito marcado por la reconfiguración del plantel y sus logros. Mientras, dialoga con la AFA para renovar su contrato y apunta a conseguir otra marca histórica. Por Nicolás Panni Agregar C5N en









Lionel Scaloni y un ciclo marcado por los logros. AP

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, cumplirá 100 partidos al frente de la albiceleste en el encuentro contra Cabo Verde por el Mundial 2026, que se jugará este viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami por los 16avos de final del torneo.

Scaloni asumió como entrenador del equipo en 2018, luego de que Jorge Sampaoli acordara la rescisión de contrato de mutuo acuerdo con la AFA después del caótico Mundial de Rusia. El actual DT integraba aquel cuerpo técnico y desembarcó como interino con el objetivo de reorganizar un equipo golpeado y que venía de tener cortocircuitos internos. Luego, la entidad madre del fútbol argentino lo ratificó de cara a la Copa América 2019 debido a los buenos resultados.

El DT oriundo de Pujato, con el liderazgo de Lionel Messi, encabezó una recomposición del plantel y bajo su dirección técnica debutaron futbolistas ya consolidados en el equipo, como Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Enzo Fernández, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Lisandro Martínez. Además de la renovación, fue fundamental en la unión con el público argentino, que arrastraba varias decepciones.

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina. La pared se rompió el 10 de julio de 2021. Aquel día, la Selección argentina derrotó 1-0 a Brasil por la final de la Copa América con un gol de Ángel Di María en el Maracaná y le puso fin a 28 años sin consagraciones, que también marcó el primer título oficial de Messi con la albiceleste. El campeonato fue el inicio de una cadena de éxitos: en 2022 se quedó con la Finalissima contra Italia con un 3-0 en Wembley y en Qatar consiguió el Mundial en la final con Francia por penales, en una definición histórica.

El último título en lo que va del ciclo Scaloni fue en 2024, cuando volvió a consagrarse campeón de la Copa América tras una victoria 1-0 sobre Colombia. El torneo ratificó la jerarquía individual y colectiva del plantel, que en ese momento ya se preparaba para la continuidad de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026.