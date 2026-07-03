Mundial 2026: todos los partidos de este viernes 3 de julio por los 16avos de final y cómo verlos

La Copa del Mundo tendrá una jornada que terminará de definir el cuadro de octavos de final. El plato fuerte será la presentación de la Selección argentina, encabezada por Lionel Messi.

El Mundial 2026 continúa este viernes con los últimos cuatro partidos por los 16avos de final, que terminarán de definir el cuadro de los octavos. Se tratará de una jornada especial, ya que jugará la Selección argentina encabezada por Lionel Messi, con el objetivo de dar otro paso hacia la defensa del título de Qatar 2022.

Con la vuelta de Messi, la Selección enfrenta a Cabo Verde por un lugar en octavos del Mundial

Los 16avos de final son fundamentales, debido a que marcan el comienzo de las instancias de eliminación directa hasta conocer al campeón del torneo. Por lo pronto, se trata de la primera vez en la historia que un Mundial se disputa en tres países, ya que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

El conjunto helvético venció 2-0 a Argelia en el BC Place de Vancouver con goles de Embolo y Ndoye. De esta manera, el equipo europeo espera en la siguiente ronda por el ganador de Colombia y Ghana.

Suiza (1° B) enfrentó a Argelia (3° J), que había perdido 3-0 contra la Selección argentina en la fase de grupos en su debut en el torneo.

El elenco australiano y el equipo egipcio se cruzarán en un encuentro que puede ser clave para la Selección argentina, debido a que el ganador enfrentará en la siguiente ronda a la albiceleste o Cabo Verde , ya que integran el mismo lado del cuadro de las fases eliminatorias.

Australia (2° D) y Egipto (2° G) chocarán en un encuentro que promete ser parejo debido a que ambos finalizaron en la segunda posición de la fase de grupos.

En tanto, en caso de que se imponga el conjunto australiano, podría ser la segunda vez consecutiva que juegue contra la Selección argentina en un Mundial, después de que se enfrentaran por los octavos de final en Qatar 2022. En aquel partido, la albiceleste se impuso 2-1 y accedió a los cuartos.

Argentina contra Cabo Verde, el plato fuerte del día

El equipo campeón del mundo chocará con los africanos en un encuentro que el entrenador Lionel Scaloni advirtió sobre su complejidad. "Es un equipo que no ha perdido, y con Arabia incluso mereció ganar. Tapa bien los pases y saben salir de contra. Es un buen equipo, ya los estábamos analizando por ser un posible rival", expresó el DT en una conferencia de prensa.

Argentina (1° J) jugará con Cabo Verde (2° H), uno de los equipos sorpresa en el torneo ya que empató 0-0 con España e igualó 2-2 con Uruguay. Ahora, buscarán una nueva hazaña contra la albiceleste y volver a hacer historia.

El equipo africano disputa la primera Copa del Mundo de su historia, por lo que la clasificación a los 16avos de final fue catalogada como un hito de su plantel por los fanáticos y fue festejada en todo el país. El ganador del partido sabrá su rival en la próxima instancia, ya que antes jugarán Australia - Egipto.

La Colombia de Néstor Lorenzo, mano a mano con Ghana

Los Cafeteros cerrarán el día contra el equipo africano y buscarán mantener el invicto que acumulan en la Copa del Mundo. Se trata del segundo campeonato en el que son dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, después del subcampeonato en la Copa América 2024, cuando perdieron la final contra Argentina.

Colombia (1° K) chocará con Ghana (3° Grupo L) en un partido que terminará de definir los cruces de los octavos de final del Mundial 2026, que marcarán la continuidad del torneo.

En tal sentido, el vencedor también sabrá a qué equipo enfrentará en la siguiente ronda, ya que previamente jugarán Suiza contra Argelia.

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