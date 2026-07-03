Julian Nagelsmann renunció como entrenador de Alemania tras la eliminación ante Paraguay

La Federación Alemana de Fútbol anunció la desvinculación del DT, cuyo contrato se extendía hasta la Eurocopa de 2028. Ya son ocho los técnicos que renunciaron durante la Copa del Mundo.

La Federación Alemana de Fútbol oficializó la rescisión inmediata del entrenador Julian Nagelsmann , cuyo vínculo se extendía originalmente hasta la Eurocopa de 2028. La noticia llegó tras la sorpresiva derrota ante Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026.

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La decisión se tomó tras una reunión de tres horas en la sede de la institución en Franfurt, donde, según trascendió, se le ofreció al técnico de 38 años una indemnización cercana a los siete millones de euros , lo que equivale a un año de su sueldo para sellar su salida tras la frustrante actuación de Alemania en la Copa del Mundo.

El despido de Nagelsmann se precipitó tras la eliminación de Alemania en los octavos de final del Mundial en Boston, donde cayó en la tanda de penales ante Paraguay luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Fue la primera vez en la historia de los mundiales que el combinado teutón perdió desde los doce pasos.

Con este desenlace, Nagelsmann se convirtió en el segundo entrenador en la historia de la selección germana en ser destituido, siguiendo los pasos de su predecesor, Hansi Flick, quien fue desvinculado en 2023.

La derrota profundiza una crisis histórica para la tetracampeona del mundo, que venía de quedar eliminada en la fase de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022.

El dato desalentador es que la selección europea no logra ganar un partido de eliminación directa ni mantener su valla invicta en una Copa del Mundo desde la final de Brasil 2014, cuando venció a Argentina.

Quiénes son los candidatos para reemplazar a Julian Nagelsmann en Alemania

De cara a su sucesión, la federación precisó que iniciará conversaciones formales con Jürgen Klopp, el candidato favorito de la dirigencia. El exentrenador del Liverpool, quien actualmente se desempeña como director global de fútbol de Red Bull y trabajó como comentarista televisivo durante el Mundial, ya manifestó en principio su disposición para asumir el cargo.

Jurgen Klopp es el principal candidato para dirigir a la selección de Alemania. @kloppo

Para concretar su llegada, Klopp haría uso de una cláusula de rescisión especial en su contrato con la firma de bebidas energéticas que le permite aceptar el llamado de la selección de su país.

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