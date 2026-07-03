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3 de julio de 2026 Inicio

Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026 por TV y streaming

El campeón del mundo enfrenta a la selección africana en Miami en un partido sin antecedentes entre ambas naciones.

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Será el primer cruce de la historia entre ambas selecciones.

Será el primer cruce de la historia entre ambas selecciones.

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La Selección argentina debuta en la fase eliminatoria del Mundial 2026 este viernes a las 19 horas frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, en lo que será el primer cruce de la historia entre ambas selecciones. El partido despertó una expectativa enorme y tendrá la cobertura de señales abiertas, del cable y plataformas digitales para que ningún rincón del país se pierda el encuentro.

La Selección argentina enfrenta a Cabo Verde.
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El encuentro está programado para las 19:00 (hora argentina). El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia con un muy buen rendimiento luego de liderar el Grupo J con puntaje ideal, producto de sus victorias consecutivas ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). Para este duelo de dieciseisavos, el plantel espera que recupere a algunos jugadores que venían arrastrando molestias, como así también el retorno a la titularidad de Lionel Messi.

Por otra parte, el conjunto africano llega como la gran sorpresa del torneo luego de superar una zona compleja integrada por España, Uruguay y Arabia Saudita. En su primera participación histórica en una Copa del Mundo, los "Tiburones Azules" alcanzaron la clasificación a la etapa eliminatoria luego de empatar sus tres encuentros del Grupo H, sumando los tres puntos necesarios para hacer historia en el certamen

A qué hora se juega Argentina vs. Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026

El encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami está programado para este viernes 3 de julio. En Argentina, el partido arranca a las 19 horas.

Helio Varela, el héroe en Miami que convirtió el segundo gol de Cabo Verde ante Uruguay.

Helio Varela, el héroe en Miami que convirtió el segundo gol de Cabo Verde ante Uruguay.

Argentina vs. Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026: cómo ver por TV y streaming

En Argentina, el partido se puede ver de forma gratuita por señal abierta a través de Telefe y la TV Pública. Para quienes tienen cable básico, TyC Sports también transmitirá el encuentro, mientras que DSports es la opción exclusiva para los suscriptores de DirecTV.

En cuanto al streaming, las alternativas legales son variadas. TyC Sports Play está disponible con registro previo vinculado al operador de cable. Mi Telefe ofrece su propia transmisión digital de manera gratuita, y DGO cubre el partido para los usuarios de DirecTV con acceso online. Plataformas internacionales como Disney+ Premium y Paramount+ también confirmaron la transmisión en vivo del encuentro para sus suscriptores.

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