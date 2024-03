Cómo continúa la salud de Alfa de Gran Hermano tras la internación de urgencia

Luego de haberse retirado de la casa de Gran Hermano tras no sentirse del todo bien de salud , Alfa se fue a internar de urgencia por arritmia y fue estabilizado por los médicos. En un principio aseguraron que había preocupación y ahora las novedades son buenas.

Sin embargo, Santiago Del Moro dijo que, de no haberse ido por decisión propia, iba a ser expulsado esa misma noche. Sin embargo, no contaban con el estado de salud del exjugador sea preocupante.

En cuanto a su salud directamente se fue a internar porque no se sentía bien. El periodista de Radio 10, Agustín Rey, informó: "Le acaban de hacer un shock eléctrico a Alfa y los resultados no son los esperados. Hay preocupación y seguirá internado a la espera de una evolución".

Pero en las últimas horas, el periodista Pablo Montagna confirmó que ya está estable y se encuentra dado de alta. También, el hermano de Alfa habló en Primicias Ya y aseguró que mucho de lo que se decía era mentira.

Duro revés para Furia en Gran Hermano: la participante menos pensada pidió que la voten

En el momento en el que la casa parecía haber encontrado la paz, todo explotó. Juliana Scaglione fue muy cuestionada por su acercamiento a Alfa de Gran Hermano y quien no se lo perdonó fue Catalina Gorostidi. Todo parece indicar que su relación ya terminó y hubo un pedido frente a cámara.

El vínculo entre las dos jugadoras era irrompible, pero sucedió. Primero apareció Mauro a interferir en la relación y ahora el exintegrante del programa. Esto dio pie para que se alejen por completo y Cata sea parte del grupo de mujeres.

A esto Furia opinó que considera que en ese grupo son todas envidiosas y Cata no lo dudó. Pidió al mismo fandom de Juliana que no sean “ciegos” y les pidió que se den cuenta que no es como parecer ser. Se acercó a la cámara y pidió: “Juliana al 9009”.