Combinando con la arena, Florencia Peña se lució con una microbikini off white a la orilla del mar

La actriz posó sentada en la playa y marcó tendencia con su look. Eligió un traje de baño en uno de los tonos más usados en la temporada.

El off white es uno de sus diseños favoritos.

Además de su traje de baño, Florencia Peña añadió un sombrero de mimbre color crema, consolidándose como un ícono de estilo en la moda de playa. Esta elección no solo complementa su outfit, sino que también marca la pauta para los accesorios indispensables del verano. La sesión, aparte de demostrar su buen gusto en moda, reitera su presencia como una figura que marca tendencia en las redes, recibiendo innumerables elogios.

Ivana Nadal apostó por los colores pasteles y el floreado en sus últimas microbikinis

Ivana Nadal llamó la atención desde las costas caribeñas con una microbikini que refleja las últimas tendencias. Recientemente, compartió con sus más de 2.5 millones de seguidores en Instagram su predilección por los diseños en colores pasteles, evidenciando su inigualable sentido de la moda y su habilidad para capturar la esencia del verano.

La influencer optó por uno de los trajes de baño del momento al vestir un conjunto con colores pasteles y estampados florales. Las dos piezas elegidas cuentan con un balance perfecto entre tonos lila, rosa, y celeste. En cuanto al diseño, incluyeron un corpiño con molde triangular y una bombacha estilo colaless con tiras ajustables, las cuales fueron llevadas de manera innovadora al revés, demostrando su creatividad al interpretar las tendencias actuales.

Su elección de accesorios, incluyendo lentes de sol en marco rosa pastel y un sombrero a juego, complementó a la perfección su look, evidenciando su atento ojo para los detalles. La publicación de Ivana Nadal no solo destaca por su estilo sino también por sus mensajes inspiradores, como el agradecimiento expresado en sus palabras: “Gracias Dios por mostrarme en cada acto de vida que el amor es la respuesta a todo”. En poco tiempo reunió miles de "me gusta" y comentarios cargados de elogios por parte de sus seguidores.

