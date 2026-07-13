Claudia Villafañe reveló nuevos detalles de cómo se consiguieron camisetas azules para jugar contra Inglaterra en 1986

La empresaria recordó cómo la Selección argentina consiguió las camisetas alternativas durante el Mundial de México 1986 y resaltó la labor de las mexicanas que trabajaban en la concentración: "Los cosieron como pudieron".

Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona con la camiseta alternativa de la Selección argentina para el Mundial de México 1986.

La empresaria y productora Claudia Villafañe llevaba dos años de casada con Diego Armando Maradona cuando el astro del fútbol enfrentó a Inglaterra en el Mundial de México de 1986 y anotó el Gol del Siglo con la mano de Dios. Sin embargo, conseguir las camisetas azules que el capitán inmortalizó fue toda una odisea para la Selección argentina .

La reacción de Antonela Roccuzzo al festejo de Claudia Villafañe por el pase a semifinales

"Esto fue en México ‘86. Ellos tenían que usar la camiseta azul, la de suplente, pero no tenían e Inglaterra jugaba con la blanca. Entonces fueron a buscar a Ciudad de México y lo que encontraron de la marca de la Selección fue esta ", detalló Villafañe este lunes en La cocina rebelde por El Trece, programa en el que lució la casaca que usó la leyenda del fútbol hace 40 años.

La exesposa del 10 de la Albiceleste continuó: "Tiene dos colores diferentes, el número que es plateado y no tenían los escudos bordados. Entonces las mismas chicas que limpiaban en la concentración, que hacían la comida y hacían todo, los cosieron como pudieron ".

"Fue lo único que se consiguió y, por suerte, ganamos 2 a 0, así que... Y ahora juegan con la misma camiseta azul. Argentina pidió jugar con la camiseta azul , así que van a jugar con otro modelo, pero no va a ser la celeste y blanca", apuntó la madre de Dalma y Gianinna Maradona.

La Selección argentina disputará la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con su camiseta alternativa de color azul oscuro, tras el pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la FIFA.

La respuesta oficial recién llegará este martes, cuando se desarrolle la reunión técnica entre ambas delegaciones, instancia en la que se definirán distintos aspectos organizativos del encuentro, entre ellos cuál de los dos equipos será considerado local y cuál visitante. Pero ya es considerado un hecho que será aprobado.

La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026.

Ese detalle no es menor. En caso de que ambas selecciones soliciten utilizar una indumentaria similar o exista una superposición en los colores elegidos, la prioridad para definir la vestimenta será del equipo designado como local.

La intención de la AFA no responde únicamente a una cuestión estética. Detrás del pedido aparecen varios antecedentes históricos que alimentan el simbolismo de enfrentar nuevamente a Inglaterra con la camiseta alternativa.

La historia detrás de la camiseta suplente del Mundial 2026

La camiseta alternativa que Argentina busca utilizar en la semifinal presenta una base azul oscuro combinada con detalles en tonos celestes y dorados, pero su rasgo distintivo está en la inspiración artística que le dio origen. El diseño rinde homenaje al fileteado porteño, una expresión tradicional nacida en Buenos Aires y caracterizada por sus líneas ornamentales, arabescos, flores y colores vivos.

La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026.

Los motivos inspirados en ese arte popular aparecen en los hombros, los laterales y la tipografía de los números, con el objetivo de trasladar una parte de la identidad cultural argentina al escenario del Mundial. Según la presentación de la indumentaria, la propuesta busca combinar tradición, patrimonio e innovación en una camiseta que ya adquirió un fuerte valor simbólico entre los hinchas.