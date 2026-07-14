La empresaria descartó polémicas comparaciones en la previa de la semifinal ante Inglaterra y compartió qué decía la leyenda del fútbol sobre el capitán de la Selección argentina.

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 que jugará la Selección argentina, Claudia Villafañe, quien estaba casada con Diego Armando Maradona cuando enfrentó a Inglaterra en el estadio Azteca en México 1986, recordó la opinión que tenía la leyenda del fútbol sobre Lionel Messi y descartó cualquier polémica comparación.

"Diego lo dijo siempre... Diego decía que (Messi) era mejor que él, así que lo apoyamos desde todos lados", apuntó la empresaria al ser consultada por LAM y aseguró que el acompañamiento al rosarino trasciende lo deportivo.

La mamá de Dalma y Gianinna describió: "Cuando llora, lloramos; cuando se ríe, nos reímos; y estamos con él a muerte, con su familia y apoyándolo siempre. Y él sabe que es así".

La resistencia y el desempeño de Messi a los 39 años es motivo de orgullo para la productora, quien lo definió como "un fenómeno increíble". "Somos todos argentinos y queremos que nuestra Selección llegue al triunfo", apuntó la exesposa de Maradona.

Con la semifinal contra Inglaterra de este miércoles en puerta, afloraron las comparaciones entre Maradona y el capitán de la Albiceleste ya que La Pulga tendrá la oportunidad de enfrentar al equipo al que el Diez le hizo el Gol del Siglo y, luego, otro con la mano de Dios, cuatro años después de la Guerra de Malvinas.

"Diego ya nos vengó": veteranos de Malvinas le pidieron a la Selección que juegue "por la camiseta"

En la previa de la semifinal con Inglaterra por el Mundial 2026, veteranos de Malvinas le escribieron una carta abierta a los jugadores de la Selección argentina para pedirles que "jueguen liberados" porque "el resultado de un partido no los va a definir". "Diego ya nos vengó, no quedan deudas deportivas que saldar con ellos", aseguraron en un comunicado.

"Se viene un partido de una trascendencia enorme. Una semifinal del mundo ya es gigante por sí sola; sumarle el rival que está enfrente la vuelve histórica. Pero no se olviden de algo: sigue siendo solo un partido de fútbol. Nada más y nada menos", señalaron en Instagram los integrantes del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

"Queremos decirles algo con el corazón en la mano: Diego ya nos vengó. No quedan deudas deportivas que saldar con ellos. Así que salgan a esa cancha a hacer lo que mejor saben hacer: jugar al fútbol", remarcaron, y les pidieron que "mantengan la calma". "Jueguen con ese espíritu de potrero, con la resiliencia y la rebeldía que el futbolista argentino lleva desde la cuna y que es nuestra marca registrada en el mundo", señalaron.

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"Todo un país va a estar empujando detrás de ustedes. Sabemos que van a dar la vida, que van a correr sobre el cansancio y el trajín del torneo. Pero jueguen liberados: el resultado de un partido no los va a definir. El bronce y el amor eterno del pueblo ya lo tienen ganado", afirmaron, tratando de quitarle una carga extra a los jugadores.

Quienes defendieron las islas Malvinas en la guerra de 1982 elogiaron al equipo dirigido por Lionel Scaloni: "Hace tiempo lograron algo que parecía imposible: que los argentinos volvamos a mirar a la Selección como un punto de encuentro, como un refugio de pertenencia del cual sentirnos profundamente orgullosos".

"Nosotros, los Pibes de Malvinas, estamos con ustedes. Un partido no define una causa que es, fue y será permanente. Pero sabemos quiénes son: sabemos que crecieron en nuestra tierra, que se formaron en nuestras escuelas públicas y que allí aprendieron sobre el territorio que nos usurparon y sobre los pibes que se quedaron custodiándolo para siempre. Jueguen por ustedes, jueguen por la camiseta. Nosotros los abrazamos desde acá", concluyeron.