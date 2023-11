Cinthia Fernández y una microbikini total black de cuero que será furor en el verano 2024

Cinthia Fernández sorprendió en redes sociales al publicar historias vistiendo una microbikini negra muy particular. La bailarina marcó tendencia con este look que sin duda estará entre los más elegidos en el próximo verano. Siempre atenta a las vanguardias de la moda, la modelo presentó un nuevo diseño de su propia línea de trajes de baño. De esta manera captó la atención de sus fans en su cuenta de Instagram, donde reúne casi 6 millones de seguidores.

En su más reciente publicación, la bailarina se mostró en un conjunto negro con textura similar al cuero, resaltando un diseño único: un corpiño de corte audaz y un culotte adornado con tiras cruzadas que evocan un look sado. Este atuendo no solo es un giro en las tendencias de moda playera sino que también refleja la audacia y creatividad de Fernández.

La reacción en Instagram no se hizo esperar. La publicación de Cinthia Fernández rápidamente se llenó de elogios y "me gusta". Los comentarios resaltaban no solo el diseño innovador de la microbikini sino también la manera en que la modelo lo llevó, en donde una vez más impuso estilo.

La colección de microbikinis de Jimena Barón que lució en Brasil y son la tendencia del verano

Jimena Barón deslumbra desde Brasil con una microbikini que marca tendencia. La actriz, siempre en el centro de la escena fashionista, compartió en sus redes sociales un álbum de fotos desde las soleadas playas de Brasil. En su escapada tropical, donde disfruta acompañada de su hijo Momo y su pareja, la también cantante aprovechó para lucir un look que captó la atención de sus seguidores y se perfiló como una de las tendencias más destacadas en Instagram.

Durante su estadía, eligió una elegante microbikini de color nude, perfecta para la temporada 2023/2024. Este conjunto, que resalta por su simplicidad y estilo, se compone de un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables, terminando en un fino lazo que aporta un toque delicado. En otra de las imágenes, se le pudo ver con una microbikini naranja y verde con un diseño similar. Además, le sumó a su outfit playero unos modernos lentes de sol con espejos y marco negro, mientras que su cabello mojado sumaba un toque casual y natural, típico de los días de playa.

En poco tiempo la publicación superó los miles de “Me gusta” y comentarios por parte de sus fans. Esta respuesta masiva refleja la fuerte influencia que Jimena Barón tiene en las redes, consolidándose no solo como una figura destacada en el mundo del espectáculo, sino también como una verdadera icono de estilo y moda en las redes sociales.

