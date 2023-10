Cinthia Fernández apostó por la microbikini metalizada pero con un color ideal para la pileta en verano

Cinthia Fernández subió una historia en la que se mostró vistiendo una microbikini en tonalidad azul metalizado . La bailarina no pierde oportunidad para marcar tendencia con sus looks veraniegos ideales para pasear por la playa y caminar bajo el sol. Nuevamente eligió sus redes sociales para mostrar uno de sus nuevos modelos de su línea de trajes de baño.

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

Además, optó por un maquillaje que resaltó su naturalidad. Sus ojos estaban acentuados con sombras en gamas nude, complementados por máscara de pestañas en negro intenso y un sutil delineado que recordaba al icónico estilo cat eye. No faltó un toque de rubor en tono rosado para darle un aire fresco al rostro, sumado a un labial mate en un suave tono rosa.

Ideal para amantes del fútbol: Sol Rivas posó en microbikini con los colores que más le gustan

Sol Rivas se destacó en las redes sociales al vestir una microbikini temática de Boca Juniors, justo en la previa de la tan aguardada final de la Copa Libertadores contra Fluminense. Su apoyo a este equipo se reflejó claramente en su elección de outfit. Las fotos las subió a su cuenta de Instagram, en donde sus seguidores dejaron una gran cantidad de reacciones y comentarios.

La microbikini bicolor que eligió la influencer para expresar su pasión por el club de la Ribera presentó un detallado diseño que resaltó los colores icónicos del equipo. El conjunto de dos piezas consistió de un corpiño de forma triangular y una bombacha colaless de tiro alto con breteles. Ambos decorados contaron con los colores azul y oro, lo cual no sólo es un símbolo de apoyo en los momentos previos a la final, sino también una muestra de cómo la moda y el deporte se entrelazan para permitir a los fans expresar su aliento de maneras creativas y personales.

sol rivas microbikini bicolor Instagram

A su look también le sumó un collar y unas pulseras a tono con el resto del look. Sentada al borde de un lago, Sol Rivas realizó esta producción que sorprendió a sus seguidores y que generó una grata sorpresa para los fanáticos de este club. En pocas horas reunió miles de "me gusta" y juntó cientos de comentarios relacionados a su microbikini y a sus poses.

sol rivas microbikini bicolor Instagram