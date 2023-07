La anécdota subida de tono de Sol Rivas que hizo estallar las redes sociales

La modelo relató que, antes de estar en pareja con Nicolás Colazo, vivió una desopilante situación: “Salí en tanga al pasillo a tirar algo a la basura y me quedé afuera ”. Explicó que el viento hizo cerrar la puerta y no tenía llaves, por lo que tuvo que recurrir a buscar a un vecino.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftherealbuni%2Fstatus%2F1680971487488925696%3Ft%3DSWtz8d8Vmb1kGq3Uml1XMQ&s=08&partner=&hide_thread=false Hoy en cosas que no te van a pasar en tu puta vida : pic.twitter.com/mv4nPPAeCc — ElBuni (@therealbuni) July 17, 2023

Relató que fue a pedirle una toalla o algo para poder taparse, ya que no podía ingresar a su vivienda. “Prefería que me vea uno antes que me vea el pueblo”, expresó. Pero luego reveló algo inesperado: “En un confuso episodio, me lo comí”.

En ese momento, sus compañeros de programa le preguntaron si ya le gustaba de antes y ella solo respondió que le parecía “fachero, pero que no tenían relación”. Todo se dio porque permaneció en el domicilio del vecino por un rato hasta que llegó el cerrajero. “Bueno, me lo comí”, contó respecto al beso.