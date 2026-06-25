Charlotte Caniggia rompió el silencio en Gran Hermano: ¿sigue de novia? La participante del reality de Telefe despejó los rumores sobre su situación amorosa con una dedicatoria espontánea frente a las cámaras. Agregar C5N en









En el programa también se refirió a su relación con sus padres.

Charlotte Caniggia despejó de una vez los rumores que circulaban sobre su vida sentimental desde que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada. Durante la noche del miércoles, mientras se dirigía al confesionario para realizar sus nominaciones, la mediática aprovechó las cámaras para enviar un mensaje que no dejó lugar a interpretaciones: "Y un besito a mi novio, Robert, que lo extraño un montón".

La frase confirmó que su relación con Roberto Storino sigue en pie, poniendo fin a los rumores de separación que habían cobrado fuerza a principios de abril, cuando el periodista Pepe Ochoa reveló en LAM que la pareja habría puesto fin a ocho años juntos. Desde su ingreso al reality de Telefe, la mediática había evitado cualquier referencia a su vida amorosa, lo que alimentó aún más la especulación pública.

El momento ocurrió de manera espontánea. Antes de entrar al confesionario, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia saludó a sus seguidores: "Le mando un beso a toda mi gente, la que me sigue y me apoya siempre", dijo, y acto seguido dedicó las palabras que cerraron el debate sobre su situación sentimental.

Redes sociales Charlotte Caniggia habló sobre su relación con su padre Durante una actividad especial por el Día del Padre en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Charlotte tuvo uno de los momentos más emotivos de su paso por el reality. La producción les mostró a los participantes imágenes vinculadas a sus seres queridos, y a Charlotte le llegó una fotografía junto a Claudio Paul Caniggia y su hermano Alexander, una imagen que le generó una fuerte reacción.

Redes sociales Al tomar la palabra, la mediática reconoció que hoy mantiene una relación distante con su padre, un vínculo que quedó afectado por la separación familiar. "Ahora mismo, no tenemos un vínculo muy cercano porque la familia se separó y no comparto mucho como me gustaría, como ustedes. Es una relación media distante, ojalá algún día mejore", expresó. A pesar de la complejidad del presente, Charlotte no guardó rencor hacia sus padres y eligió reconocer el rol que ambos tuvieron en su crianza. Emocionada, aseguró: "Fueron súper buenos papás, siempre estuvieron".