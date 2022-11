Chano preocupó a sus seguidores con una publicación: "Se los cuento por si me pasa algo"

En primer lugar, Chano redactó: "Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más . Pero, durante esta breve transición, he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía". Con esto, ya comenzó a deslizar cierto ambiente tóxico en el que se encuentra, además de indicar que quizá deje la música en el corto plazo .

"Hasta ahí todo más que bien. A algunos le caen mejor tus decisiones que a otros. Y yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo porque sé que es gente transitoria y random", continuó. De esta manera, el cantante demostró ser consciente de quiénes lo rodean.

Chano tweets 1 Los 2 primeros tweets de Chano. Twitter

Por eso, reveló: "Pero, hace 9 días, una persona que colabora conmigo me dijo: 'Chano cuídate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura'. Nunca viví algo así. Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo". Estas palabras fueron las que alarmaron a sus fanáticos, quienes rápidamente lo hicieron tendencia para que se difunda la información.

"Lo que esta persona me dijo ya lo suponía, y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada. Espero que no sea nada", finalizó.

Chano tweets 2 Así finalizó el hilo el cantante. Twitter

Sin haber revelado más detalles al respecto, Chano aprovechó su masa de seguidores para "escudarse" en ellos en el caso de que sea cierto que quieren dañarlo.