Catalina rompió su relación con Furia en Gran Hermano 2023: "Me da una bronca..."

Siguiendo con su relato, la santafesina explicó: "Me da una bronca porque yo por seguir lo que me dice una persona hago cosas que no tengo ganas de hacer. Y ahora que la quiero usar no puedo...". Con esto último, muchos indicaron que se refiere a la propia Furia, lo que sería todo un golpe para Gran Hermano 2023.

"Alguien me pidió que te la haga, soy una pelotuda (...) me da una bronca porque yo por seguir lo que me dice una persona hago cosas que no tengo ganas de hacer, ahora que la quiero usar no puedo"#GranHermano pic.twitter.com/h5AvbEGR0w — TRONK (@TronkOficial) March 28, 2024

Por otro lado, Catalina dejó en claro que considera que el público no tiene el mismo criterio a la hora de criticar a ella o a Furia. "Yo lo puteé a Emma con una palabra que no se tiene que usar, pero no se lo dije por su condición sexual, le dije 'te vas el domingo...', pero cuando Furia grita la misma palabra pero de insulto o jodiendo no pasa nada...", concluyó.

"Yo lo puteé con una palabra que no se tiene que usar pero no se lo dije por su condición sexual, dije 'te vas el domingo...' pero cuando Furia grita la misma palabra pero de insulto o jodiendo no pasa nada"#GranHermano pic.twitter.com/3kBJvg7ago — TRONK (@TronkOficial) March 28, 2024

