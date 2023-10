Carmen Barbieri explotó tras despedir a uno de sus panelistas: "Odio perderte..."

Carmen Barbieri no pudo contener las lágrimas.

Tras ser consultado entre lágrimas por la conductora sobre sus sensaciones, Pampito reveló: " Estoy angustiado, cómo no me va a angustiar no seguir con ustedes, pero bueno tengo un contrato firmado ". De esta manera, confirmó que esa es la única razón por la que no será parte de Mañanísima en eltrece.

Al respecto, Carmen Barbieri señaló: "¿Me estás hablando en serio? Me vas a hacer llorar, ya sé que no podés y tenés tu trabajo. Odio perderte, me da tristeza, pero amo que crezcas". Con estas palabras, se refirió al reciente programa que comenzó el panelista junto a Guido Zaffora, el cual se llama Estamos Okey.

Para finalizar, Pampito aseguró: "Me da muchísima tristeza no poder acompañarlas, yo las quiero un montón a ustedes dos. Las pierdo por un tiempo. Siento que es por un tiempo, es una mezcla de sensaciones porque también estoy feliz por vos porque te lo merecés Carmen, sos buena gente". Así, no cerró la posibilidad de sumarse al programa en un futuro.