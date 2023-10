La emocionante despedida de Carmen Barbieri: "Los voy a extrañar"

La conductora Carmen Barbieri se emocionó mientras se despedía de Ciudad Magazine al aire y no pudo contener las lágrimas , con su futuro en eltrece y llevándose el programa Mañanísima .

"Se va a llamar igual, van a haber muchos invitados, gente nueva y vieja, que es ella, Estefi Berardi. Estoy tan nerviosa y emocionada, pero muy triste porque dejo mucha gente que amo profundamente", continuó la conductora. De esta manera, dejó en evidencia que le costó mucho tomar la decisión.

Para finalizar, Barbieri señaló: "Me siento tan familia con todos ustedes, los voy a extrañar, me van a hacer llorar. Estoy feliz en Ciudad Magazine y se que pasar al aire es un paso muy grande". Además, confirmaron que el panelista Pampito no irá a eltrece, ya que tiene contrato con América TV.