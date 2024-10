Carlos Heller: "El ajuste es infinito si no tiene resistencia de los ajustados"

El diputado nacional Carlos Heller fue el invitado de este sábado de Sobredosis de TV y analizó los números del gobierno de Javier Milei y sentenció: " A esta altura decir que el ajuste es a la casta, es insostenible, no te lo cree nadie ".

Germán Martínez: "No se hace política traicionando los compromisos electorales"

En diálogo con Carla Czudnowsky y Mariano Hamilton , Heller repasó algunos datos relevados por la Oficina de Presupuesto del Congreso esta semana sobre los nueve primeros meses del año. "No hay un sólo dato bueno", consideró

"Hubo un recorte a la obra pública del 80%; recorte de transferencias a la provincias, 80%; las jubilaciones valen 20% menos en promedio. Cayeron todos los ingresos que tienen que ver con la actividad económica; bajó el IVA, el impuesto al cheque, etc", relató.

Entonces, reflexionó: "Si no tenés en cuenta que el Presidente te dice que es un topo infiltrado en el Estado para destruirlo desde adentro y que está llevando adelante el ajuste más grande de la historia universal, no entendés nada. Tenés que partir de ahí, está dicho por el Presidente, no está en discusión".

Desde ese punta de partida, sostuvo: "El ajuste es infinito si no tiene resistencia de los ajustados. Porque cuando ajustan, cae la actividad económica y se achican los ingresos".

"Cuando Milei dice 'no soy liberal, soy anarcocapitalista' lo que está diciendo es 'quiero un capitalismo sin Estado'. Y un capitalismo sin Estado, es un capitalismo sin reglas", advirtió.

Por último, explicó que "esa Argentina de principios del siglo XX a la que el Presidente dice que quiere volver, es una barbaridad. Es una Argentina que elimina a la clase media".