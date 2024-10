Germán Martínez: "No se hace política traicionando los compromisos electorales"

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) , Germán Martínez, sostuvo que "no se hace política traicionando los compromisos electorales" y llamó a rebelarse "contra los aprietes del Gobierno y de los jefes políticos territoriales", al defender la ley de financiamiento universitario cuyo veto fue ratificado por el cuerpo.

"Me parece que este es un tema que positivamente nos invita a rebelarnos. A rebelarnos contra la política chiquita, la que piensa ´Si soy afín o contrario a un determinado rector de una universidad pública para votar a favor o en contra´", agregó.

Destacó que "estamos discutiendo algo más grande que si me llevo bien o me llevo mal con un rector de una universidad", dijo y agregó que "no se hace política traicionando los compromisos electorales".

"Tenemos que rebelarnos contra la política de los aprietes del Gobierno y aprietes de algunos jefes políticos territoriales que no se dan cuenta que este tema merece otro tipo de análisis, otro tipo de situación para traer este recinto".

Y concluyó: "Estamos debatiendo el futuro de la Argentina y algunos están todavía en la chiquita".