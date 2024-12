Carlos Belloso cargó contra el gobierno de Javier Milei: "Desde el primer momento que impulso un juicio político"

El actor visitó Sobredosis de TV y cruzó al líder de La Libertad Avanza luego de que se cumpliera un año de su presidencia. Además, advirtió que "el Congreso no funciona porque está siendo atacado por el topo que viene a destruirlo todo".

El actor Carlos Belloso visitó Sobredosis de TV y cuestionó a Javier Milei luego de que se cumpliera el primer año de su presidencia. También advirtió que "el Congreso no funciona porque está siendo atacado por el topo que viene a destruirlo todo".

En su visita a los estudios de C5N para dialogar con los conductores Mariano Hamilton y Any Ventura, Belloso cargó contra la administración de La Libertad Avanza: "Desde el primer momento que impulso un juicio político. Firmé planillas que se me cruzaron. El juicio político va contra un grupo de gobierno porque si lo sacamos a él quedan los demás agarrados y pueden ser peores. Entonces, no es una persona sino un grupo".