Osvaldo Santoro, sobre los trolls libertarios: "Nos han robado el territorio a los actores"

En diálogo con Carla Czudnowsky y Mariano Hamilton, el exvicepresidente de Radio y Televisión Argentina (RTA) señaló: "Uno ha conocido una derecha culta que, incluso, he admirado. Yo me he sentado a leer el diario La Nación, la parte cultural, en su momento. Se ha perdido todo esto, gracias a las redes".