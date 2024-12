El plan de Axel Kicillof y las provincias para evitar la privatización de Aerolíneas Argentinas

El gobernador bonaerense planteó que "no podemos darnos el lujo de que se destruya nuevamente la línea de bandera que tanto nos costó recuperar". "Si el Gobierno plantea liquidarla, venderla o cerrarla, que sepa que no lo vamos a permitir; Aerolíneas y la Patria no se venden", subrayó.