Cantaron hasta las lágrimas: la emoción de Adele en el carpool karaoke con James Corden

Adele y el conductor mantienen una gran amistad de años, ya que Corden estuvo a su lado en uno de los momentos más difíciles de su vida: su divorcio de su entonces marido Simon Konecki, tras siete años de relación y un hijo en común. Una amistad tan fuerte que incluso compartieron vacaciones junto a sus familias.

Adela recordó al respecto: “Estábamos de vacaciones y mi estado de ánimo había cambiado. Fue la primera vez en la que sentí que tenía que responsabilizarme de ser una adulta. El año anterior a que yo dejara a Simon vos, Julia y los niños fueron un apoyo integral para mí y para Angelo”, dijo visiblemente emocionada. Incluso reveló que una estrofa de su canción “I Drink Wine” estaba inspirada en James, de 44 años, quién le pidió un consejo a ella en un momento muy difícil para él.

“Vos solías animarme con humor, me decías: ‘¡Buena suerte con eso! A cualquier cosa que me propusieras me tirabas esa frase. Siempre fuiste como un adulto responsable conmigo, tanto Julia como vos siempre me daban consejos”, continuó Adele.

“Eres uno de mis mejores amigos. Te voy a echar mucho de menos”, confesó la cantante, sin poder contener las lágrimas. “Nuestra amistad y la amistad de nuestra familia no tiene nada que ver con la distancia”, respondió Corden.

Durante los ocho años del ciclo han pasado reconocidas figuras del mundo de la música para acompañar a Corden como copilotos, viaje en el que mantenían una charla e interpretaban distintos clásicos. Entre ellas se destacaron Madonna, Lady Gaga, Bruno Mars, Britney Spears, Selena Gomez, Red Hot Chili Peppers, Jennifer Lopez, Damy Lovato y Nick Jonas, entre otros.

Pero no solo estrellas de la música han hecho de copilotos de James Corden. El presentador incluso se fue hasta la Casa Blanca y pasó a buscar a la exprimera dama Michelle Obama durante el mandato de su marido Barack y durante su vuelta por el jardín subieron en el automóvil a la cantante Miss Elliot. Un ciclo innovador que sin lugar a dudas quedará en el recuerdo de la televisión estadounidense.