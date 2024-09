Candela Ruggeri habló por primera vez tras ser madre y sorprendió: "Me veía más fea..."

En diálogo con Caras TV, Candela Ruggeri reveló los altibajos que vivió durante el embarazo de su hija. "Nosotros buscamos a Vita con Nico. La verdad, cuando estuve embarazada, estaba muy feliz. Hay muchas cosas que no te cuentan al ser madre. Cuando empezó a crecer la panza, me veía más fea, me cambiaba el cuerpo, me salieron arañitas y celulitis. Cuando las ves, te preguntas ¿por qué me está pasando esto?", comenzó por expresar.