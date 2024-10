Camilo García relató el dramático momento de cuando militares secuestraron a su mamá

El periodista y músico relató que una noche llegó a su casa “un escuadrón que en esa época secuestraba y desaparecía a gente”. Durante la madrugada de un domingo, Camilo aseguró que “primero tocaron el timbre donde exigían entrar y en ese momento, había mucho movimiento en casa y que mi mamá decía que era la policía militar pidiendo que abramos la puerta”.

“Mi hermana se despertó y yo me quedé en la cama, sin saber qué hacer. Entraron como 30 o 40 personas, pero con el tiempo me fui enterando de cosas que me sirvieron para armar lo que sucedió ese día, por ejemplo, mi hermana me quiso sacar por la ventana”, sostuvo.

En su relato, el ahora DJ explicó que vivían en un barrio que se llama Barrio Envión en Haedo, que había sido hecho por el sindicato de carteros, una casa de planta baja y que, en un momento de desesperación Bárbara quiso salir por el patio interno.

“Ella dice que me tiraba del pelo para sacarme y, si bien yo era consciente de lo que pasaba, no me podía mover porque me había quedado paralizado. Con el tiempo, mi hermana me dice ‘menos mal que no nos fuimos porque era de noche y al abrir la ventana de la calle había un montón de militares armados’”, se sinceró.

Otro de los momentos más dramáticos de la noche fue cuando, siendo dos niños estuvieron cara a cara con los militares: “Entraron un montón de personas a mi cuarto y nos decían que nos decían que nos quedemos tranquilos que no iba a pasar nada, algo que siempre me llamó la atención la manera en cómo querían decirnos que no iba a pasar nada y después se la llevaron a mi mamá y no la vimos nunca más”.

“Mi hermana tuvo una secuencia que forcejeaba y les decía de todo, que quería ver a mi mamá y esta gente como que nos amenazaban diciéndonos que era como una cuestión de vida o muerte. En un momento sentí la necesidad de hablar porque estábamos en una situación de peligro. Esta gente se preguntaba si nos mataban o no, no me acuerdo las palabras exactas, pero era esa la situación”, aseguró y detalló: “En ese momento, como vi que se pusieron violentos con mi hermana les dije ‘hagan lo que tengan que hacer, nosotros no nos vamos a portal mal. Si quieren nos tapamos con una sábana y no miramos’. Yo estaba muy pendiente que mi hermana no espiara porque ella era muy rebelde”.

Cómo fue para Camilo García trabajar con Jorge Rail

Sobre las secuelas o las consecuencias que le causaron este dolor tan grande a su corta edad, Camilo García supo comentar en reiteradas ocasiones que durante su adolescencia fue “bastante quilombero y revoltoso” o que incluso tuvo una adolescencia rockera que le permitió de algún modo evacuar el dolor y transformarlo en una energía.

Y esa forma lo llevó a estar en la tele donde supo compartir pantalla con Jorge Rial y Luis Ventura en Intrusos. “Siento con Rial algo que más allá de algunas diferencias que tuvimos, tengo los mejores recuerdos con él. El año pasado le mandé un mensaje porque tenía la necesidad de decirle que no tenía ningún enojo con él y me dijo lo mismo. Eso me gustó y me gustaría tomar un café con él”, concluyó.