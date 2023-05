Camila Homs y un contundente gesto de amor hacia un futbolista de Selección

Hace algunas semanas se la vio besándose con José “El Principito” Sosa , quien integra el club Estudiantes de La Plata, algunos rumores indican que viven en el mismo edificio, pero no está confirmado. En declaraciones a los medios anunció que estaba sola, pero no parece ser cierto.

Estefi Berardi evidenció que el rumor es cierto. “A los fans de esta pareja, ayer se empezaron a seguir”, escribió y compartió las pruebas. Ambos se dieron follow en Instagram y eso provocó que la versión de romance sea cada vez más verdadera.

Además, en Ciudad Magazine, el padre de Camila Homs, Horacio, opinó sobre él: "Lo conozco como jugador pero no sé, en mi vida hablé con él y jamás me hubiese imaginado que esté con Camila, con ella no hablé, a la que le tiene que gustar es a ella no a mí".

Tini Stoessel y un radical cambio de look: ¿se parece a Camila Homs?

La cantante Tini Stoessel se realizó un gran cambio de look luego de lanzar su último álbum de estudio Cupido que la había llevado a otro cambio como teñirse las cejas rosas. En este caso, lo que cambió fue el color de pelo y aseguran que se parece al de Camila Homs. ¿Fue adrede?

Tini Stoessel Redes sociales

La noticia del cambio lo anunció la misma Triple T desde su cuenta de Instagram con una publicación que incluía una selfie frente al espejo con un maquillaje muy presente. El pelo era castaño y pasó a ser prácticamente negro en sus raíces.