Buena Vibra 2025: el regreso de Illya Kuryaki and the Valderramas por una noche

Illya Kuryaki and the Valderramas se reunieron después de ocho años.

En un escenario donde convergen generaciones, géneros y sonoridades, Illya Kuryaki and the Valderramas encabezaron la fiesta con su regreso triunfal, demostrando por qué siguen siendo una de las bandas más relevantes de la escena local.

La espera de ocho años sin verlos juntos terminó cuando las primeras notas de Expedición al Klama Hama comenzaron a sonar. Illya Kuryaki and the Valderramas se subieron al escenario pasada la medianoche y tanto Dante Spinetta como Emmanuel Horvilleur usaron la energía guardada por la pausa como combustible para reinventarse una vez más frente a su público.

Spinetta, con su ADN funk innato y su guitarra afilada, y Horvilleur, con su presencia carismática y su voz impecable, mostraron la vigencia de una de las bandas argentinas más influyentes de los últimos años en el país y en Latinoamérica.

Illya Kuryaki and the Valderramas en el Festival Buena Vibra 23-02-25 Emmanuel Horvilleur y Dante Spinetta vivieron su regreso triunfal. Camila Alonso Suárez

Su setlist no solo repasó los hits de siempre, sino que también añadió nuevas texturas y elementos, manteniendo la frescura de su propuesta, aunque ahora sumergida en un contexto sonoro más maduro después de estos años de silencio sobre el escenario.

El sonido de Illya Kuryaki and the Valderramas es un crisol de influencias, un laboratorio donde el funk se mezcla con el rap, el soul y el pop, y todo se amalgama bajo el sello inconfundible de la banda. La propuesta sonora de este sábado no fue la de un artista que se estanca en su legado, sino que se reinventa en su propuesta. Así repasaron éxitos como Chaco, Jaguar House, Fabrico Cuero, Remisero, Jennifer Del Estero y Coolo.

Pero no fue solo la nostalgia lo que atrapó al público: fue el cruce de esa añoranza con una propuesta sonora que se sigue actualizando y desafiando los límites. Para el cierre con Abarajame, Ciudad Universitaria era una fiesta. Los presentes coreaban cada palabra, no solo por la conexión con el pasado, sino por el hecho de que la canción sigue sonando fresca y vigente. La magia que sembraron los Illya Kuryaki and the Valderramas sigue intacta.

El Festival Buena Vibra: un pilar para la escena indie argentina

El Festival Buena Vibra, más allá de ser un evento de grandes nombres, representa un pilar fundamental para la escena indie argentina. Ha logrado convertirse en un espacio donde lo emergente y lo consagrado se cruzan sin prejuicios, mostrando la vibrante diversidad de la música local y consolidando la escena alternativa como uno de los pilares de la cultura musical argentina.

Este año, el festival presentó un line up que incluyó desde artistas con más trayectoria hasta nuevas promesas. Louta, quien no deja de sorprender con su propuesta ecléctica y experimental, y Marilina Bertoldi, quien una vez más se adueñó del escenario con su potencia y energía, fueron solo algunas de las estrellas que brillaron durante el evento. Zoe Gotusso sorprendió con su intervención en el set de Louta en Ayer Te Vi y también dejó su marca junto a Indios.

Louta en el Festival Buena Vibra 23-02-25 Louta, otra de las figuras del Festival Buena Vibra. Camila Alonso Suárez

Bandas como 1915 y artistas como Blair pusieron su toque melódico e indie, generando momentos de pura conexión con el público. Bandalos Chinos aprovechó el escenario para anunciar su primer Movistar Arena el próximo 14 de agosto y los Cyndi Cats, en su cierre, ofrecieron una dosis de clásicos del rock argentino, invitando a Abril Olivera y Ann Espil a sumarse a la celebración.

El regreso de Illya Kuryaki and the Valderramas al Festival Buena Vibra no solo fue una celebración de su legado, sino una reafirmación de su lugar en la música argentina. En una noche que fue todo menos nostálgica, la banda demostró que no solo han evolucionado, sino que siguen siendo vanguardia, generando la misma chispa que hace décadas.