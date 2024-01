Bryce McGuire, director de Aguas Siniestras: "Es el mejor momento para hacer películas de horror"

Se trata de una película de terror, suspenso y horror creada por el cineasta Bryce McGuire y basada en el cortometraje homónimo. La misma plantea una historia que se centra en una piscina maldita que alberga inquietantes y aterradores secretos. Fue producida en conjunto con las mentes detrás de los éxitos cinematográficos como M3gan y Five Nights at Freddys , James Wan y Jason Blum. A continuación, todos los detalles en una entrevista exclusiva.

No correr. No sumergirse. Ningún salvavidas en turno. No nadar después del anochecer.

Por otra parte, el director indicó que el paso principal para materializar la película es tener una idea, con la cual la gente conecte y responda. En cuanto a eso, se basó en su imaginario de cuando era niño e hizo foco en las emociones y miedos que le representaba una piscina a él. Partiendo de ahí, se centró en puntos como la oscuridad y la profundidad para plasmarlas en el objeto principal de la narrativa.

El inquietante thriller de terror y horror llega a cines latinoamericanos el 25 de enero

Tal como adelanta el tráiler oficial, el relato sigue los pasos de una familia recien mudada a una casa con, lo que parecería ser, una fabulosa piscina la cual destinarán a la terapia física de un miembro de ellos. Sin embargo, aquella pileta esconde un profundo y oscuro secreto del pasado que lleva de la mano a una fuerza demoníaca sumamente peligrosa para aquellos cuatro nuevos huéspedes.

En el repaso como fue transformar un concepto de piscina en algo tan inquietante, destacó: “Fue muy difícil, definitivamente hubo cosas difíciles. Sin embargo cuenta de dos lados; uno es que es asombroso, hermoso y sexy pero también tiene peligro y una parte misteriosa. Tiene secretos que oculta”. Además, resaltó que la piscina pasó a ser un personaje más, que tiene dos identidades diferentes, llevadas a cabo con mucha delicadeza.

James Wan y Jason Blum encabezan la producción de The Night Swim

El cineasta también mencionó su pasión por las películas terror y horror e indicó que The Shining, The Night of the Hunter, The Thing, Kwaidon están entre sus títulos favoritos y sumó su visión sobre la situación del género del cuál considera que se pueden contar historias humanas incluyendo elementos dramáticos: “Creo que es el mejor momento en la historia del cine para hacer películas de horror”.

James Wan y Jason Blum se han desarrollado como los productores del material en conjunto con las empresas: Atomic Monster, Blumhouse Productions, Witchcraft Motion Picture Company, Universal Pictures que cuenta con un elenco encabezado por Wyatt Russell (Infiltrados en la universidad) y Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin) quienes también compartieron su experiencia en el rodaje y el por qué decidieron ser parte de él.

Wyatt Rusesell y Kerry Condon protagonizan el nuevo film de Bryce McGuire

La actriz, también, conocida por su papel en Capitán América: Civil War reveló: “Soy buena nadadora, así que quería hacer esto. Nunca había hecho horror antes, y quería experimentar ese género”, mientras que Russell afirmó: “Para mí fue James Wan, Jason Blum y Bryce. Leí el guión, pensé que era sólido y bueno. Y después de hablar con ellos, pensé: bueno, si vas a hacer una apuesta, hazla con los mejores que lo hacen”.

En cuanto a los roles, ambos encarnan la piel de madre y padre de dos niños y coincidieron en que representar a una familia fue algo positivo de hacer: “Solo creamos algún tipo de química familiar entre nosotros. Eso fue agradable de establecer en la película". Sin embargo, el actor mencionó ciertos momentos menos alegres como por ejemplo cuando su papel era un poseído: “Esos días siempre terminaba con dolor de cabeza. Pero fue divertido. Fue una de esas cosas donde, si no te lanzas en ciertos momentos, puede ser malo. Tienes que comprometerte con eso”.

Night Swim podrá verse en cines de Estados Unidos desde el 5 de enero desde el 25 en las salas de América Latina.