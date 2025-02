Brenda Gandini rompió el silencio sobre los rumores entre Gonzalo Heredia y la China Suárez

Ante la insistencia del cronista de Puro Show de El Trece, remarcó: “Obvio que molesta que se digan cosas que no son verdad, siempre a uno le molesta eso. Pero fue información que llegó y acá estamos desmintiendo, no somos de hacer esto”.

“Me reí porque me vi involucrada en un quilombo que no me pertenece. Pero está bueno decir que no tenemos nada que ver con eso", aseguró y agregó: "No somos de hacer este tipo de cosas... Al principio me reí porque me vi involucrada en un quilombo que no me pertenece, pero bueno, está bueno decir que no, que no tenemos nada que ver en eso", reflexionó la actriz.

El propio Heredia se enojó por los dichos de la mediática y ahora su mujer puso los límites: "Aclaradísimo. Uno tiene que a veces poner un límite cuando las cosas no son verdad y por eso lo hicimos, nada más. Si no, no salimos a hablar porque si uno tiene que salir a desmentir cada cosa, si hablas porque hablas y eso invita también a que todo el mundo opine y no somos de abrir el juego para nada...", cerró Gandini.

La ficción se llamó Tierra de amor y venganza, con el protagonismo de Benjamín Vicuña, quien por entonces era pareja de la actriz en la vida real, en 2019.