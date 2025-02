Gran Hermano: el duro cruce entre Virginia Demo y Petrona Jeréz por sus comentarios: "Señora machista"

Virginia apuntó a Petrona por defender a Nano y tratar de "calienta bragueta" a Chiara. "Siempre es la culpa de la mujer y no del hombre".

La decisión fue una sorpresa para Nano y Jenifer Lauría que esperaban ser elegidos para estar juntos adentro de la casa.

La opinión del público quedó dividida y la tensión se vivió también en la tribuna del programa que conduce Santiago del Moro: "Para mí, Chiara es una muñeca hermosa a la que quiero mucho, pero Nano entró y puso los ojos en Jeni. Esta nena es calentona porque es una calienta bragueta", lanzó Petrona.

petrona diciendo que chiara es una CALENTONA y que se la paso provocando a nano todo el tiempo, ENCIMA NANO DICE QUE SI, LO NEFASTA QUE ES ESTA VIEJA TIRANDO COMENTARIOS MACHISTAS#GranHermano #GranHeramano pic.twitter.com/yvjoHDZv3s — A (@ttallnsweet) February 6, 2025

La opinión de la tucumana fue rechazada con abucheos de la tribuna, pero ella argumentó: "Cuando sacaron a Jeni, ella fue a tirarse encima de él, a provocarlo. Y eso, como mujer, no me gusta. Si fuera mi hija, le habría puesto límites". Además, insistió en que "es una chica caprichosa".

Virginia salió a enfrentarla: "Me pareció el comentario de una señora machista porque siempre se culpa a la mujer y no al hombre. Le echan la culpa a Chiara y no a Nano".

La respuesta no se hizo esperar: "Debe tener algún problema con los hombres, porque si yo los defiendo, es por algo. Si él puso los ojos en Jeni y no en ella, ¿qué problema tiene con Jeni o con él? Él fue el que eligió", remarcó Petrona.

Finalmente, "Virqueenia" le enrostró: "¿Ella hizo las cosas de prepo o él también se prestó? Entonces es también él, Petrona".