Blue Beetle es una película más de superhéroes, pero cae simpática

Blue Beetle – Tráiler Oficial - Doblado De Warner Bros. Pictures llega “Blue Beetle”, que marca la primera vez que el Superhéroe de DC aparece en la pantalla grande. La película, dirigida por Angel Manuel Soto, está protagonizada por Xolo Maridueña en el papel principal y su alter ego, Jaime Reyes. Warner Bros. Pictures

Esta es la primera vez que el superhéroe de DC aparece en la pantalla grande y la adaptación está dirigida por Angel Manuel Soto (Twelve, 20220). Quizá el punto más atractivo de la película está en su protagonista, Xolo Maridueña, conocido por Cobra Kai y que ahora se pone en el papel principal y alter ego, Jaime Reyes / Blue Beelte. El otro atractivo aquí es el diseño del personaje. Uno de los más divertidos de DC comics que difícilmente hubiese llegado a los cines sin el desarrollo del subgénero, pero quizá un poco tarde.



La película sigue al recién graduado de la universidad, Jaime, que "regresa a casa lleno de aspiraciones para su futuro, solo para descubrir que la casa no es exactamente como la dejó", anuncia la sinopsis. "Mientras busca encontrar su propósito en el mundo, el destino interviene cuando Jaime inesperadamente se encuentra en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena: el Escarabajo.

Cuando el Escarabajo de repente elige a Jaime como su anfitrión simbiótico, se le otorga una increíble armadura con poderes extraordinarios e impredecibles, cambiando para siempre su destino cuando se convierte en el superhéroe Blue Beetle", completa la descripción oficial.

Blue Beetle De Warner Bros. Pictures llega “Blue Beetle”, que marca la primera vez que el Superhéroe de DC aparece en la pantalla grande. La película, dirigida por Angel Manuel Soto, está protagonizada por Xolo Maridueña en el papel principal y su alter ego, Jaime Reyes. Warner Bros. Pictures

La película tiene como puntos a favor lo que se mencionó antes: diseño y carácter, herramientas y habilidades del personaje por un lado. No por novedad sino por la mezcla de estas características. Y por otro, a su protagonista. Si bien Maridueña puede arrastrar el tono naíf de la serie de Netflix que amplía el mundo de Karate Kid, tiene una simpatía particular, un carisma que queda bien dentro de este personajes y, si le dan una segunda oportunidad, dentro del universo cinematográfico de DC de James Gunn que ya se está preparando.



No así el tono que se le da a la familia del personaje principal. Llena de excesos, chistes ridículos y lugares comunes para un grupo familiar mexicano que vive en Estados Unidos. Ni hablar de las habilidades que presentan los mismos sin ningún tipo de justificación. Empieza como una situación simpática y luego se pasan todo el tiempo de registro. Incluso en algún tramo de la película, el protagonista pierde su rol central y lo toman los recién mencionados.

Blue Beetle - familia De Warner Bros. Pictures llega “Blue Beetle”, que marca la primera vez que el Superhéroe de DC aparece en la pantalla grande. La película, dirigida por Angel Manuel Soto, está protagonizada por Xolo Maridueña en el papel principal y su alter ego, Jaime Reyes. Warner Bros. Pictures

Junto a Maridueña están Adriana Barraza (Thor), Damían Alcázar (Narcos), Elpidia Carrillo (Mayans M.C.) y la ganadora del Oscar Susan Sarandon (Dead Man Walking) en un personaje bastante flojo como la villana en cuestión. Por otro lado, Bruna Marquezine, el interés amoroso del protagonista y un personaje clave (Jenny Kord) para todo lo que podría continuar si le dan una nueva oportunidad al personaje.



Es una película más de supers. Sin demasiado para aportar en términos de innovación en la narración, de hecho tiene una buena mezcla de lo mejor del subgénero en los últimos 20 años, pero tampoco presenta nada nuevo en el apartado técnico, pero ahí está, lista para ser vista por los fans de las historietas (que no son pocos) y de los seguidores del cine de superhéroes. Ah eso sí, ojalá Xolo tenga una nueva oportunidad para ponerse el traje y en un contexto mejor acompañado por los nuevos Superman, Batman y demás, pero para eso todavía falta.