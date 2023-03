Bizarrap anunció el lanzamiento sorpresivo de su álbum de figuritas

Para tener acceso a él, los fans deberán descargarse la aplicación llamada BizarrApp y según prometió el músico, "no solo obtendrán el álbum sino muchas cosas más". Los interesados deberán ingresar en una lista de espera y colocar su dirección de correo electrónico en la página oficial de Bizarrap Social Club. La colección contendrá 350 imágenes únicas de las diferentes sesiones que lo convirtieron un éxito mundial.

"Hace dos años, más o menos, hice el anuncio de una de las sessions, la de Eladio Carrón, con un álbum de figuritas en el cual estaban todas las sessions", explicó el DJ, de nombre real Gonzalo Julián Conde.

Luego, comentó: "La gente me empezó a pedir que las haga de verdad. No pensaba hacerlo, no me gustaba mucho la idea de hacerlo físico. Cuando empecé a conocer a Globant, hace un año y medio, ahí surgió la idea de nuevo de hacer el álbum, pero digital".

Bizarrap rompió un nuevo récord con la Session #54 junto a Arcángel

El productor musical Bizarrap lanzó su nueva Music Session #54 con el cantante estadounidense Arcángel y sumó muchas reproducciones de una forma extremadamente veloz. Esto es una consecuencia directa del boom mundial de la colaboración junto a la colombiana Shakira, canción que rompió muchos récords.

El primer millón de reproducciones lo consiguió en tan solo 17 minutos, dejando en evidencia que Bizarrap tiene cada vez más llegada y que los invitados poseen mucho público propio que traen consigo. Pero esto no fue lo único, sino que la Music Session #54 obtuvo 10 millones de visitas en 16 horas, cifras que son muy buenas pero no se asemejan a las de Shakira.

Por esta cantidad de público, rápidamente se convirtió en "#1 en Tendencias de música" en YouTube, mientras que aún no hay información de Spotify porque no pasaron las primeras 24 horas. De igual manera, es evidente que también llegará a ser primera del Top 50 de Argentina e ingresará al Top 50 Global.

Esta no es la primera vez que Bizarrap y Arcángel trabajan juntos, sino que durante 2022 lanzaron una canción en la que también trabajó Duki y se llamó Bottas. Este tema superó los 21 millones de reproducciones en Spotify y desencadenó las Music Sessions de estos dos artistas.