Bizarrap rompió un nuevo récord con su session junto a Shakira

El polémico tema que Shakira le dedicó a su ex Gerard Piqué se convirtió en la primera canción latina en alcanzar los 100 millones de reproducciones en Spotify en sólo una semana. Por otro lado, en YouTube se está acercando a las 200 millones de vistas.

La cantante nacida en Barranquilla ya había ingresado a las mejores posiciones de este ranking en cinco oportunidad. La última vez sucedió en 2007 cuando, junto a Beyoncé, estrenaron Beautiful Liar.

Hips Don't Lie, Whenever, Wherever y Underneath Your Clothes fueron otros de sus temas que alcanzaron gran éxito en ese chart.