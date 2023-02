Biopic de Michael Jackson: Jaafar Jackson se pondrá en la piel del Rey del Pop

El film se comenzaría a filmar en 2023 y llevará el nombre de “Michael”. La película abordará los orígenes del cantante, éxitos mundiales y hasta las denuncias por pedofilia que tuvo que enfrentar el músico hasta el día de su muerte en junio del 2009.

“Es increíblemente emocionante ver a Jaafar darle vida a Michael. Hubo una conexión espiritual cuando conocí por primera vez a Jaafar, tiene una habilidad natural para emular a Michael y una gran química con la cámara”, expresó el director.

Por su parte Jaafar, que hasta el momento solo se dedicaba a la música, agradeció en sus redes sociales el haber sido elegido: “Me siento humilde y honrado de dar vida a la historia de mi tío Michael. A todos los fanáticos de todo el mundo, los veré pronto”.

El film cuenta con la producción de Graham King, quien estuvo detrás de la multipremiada Rapsodia Bohemia, biopic de Freddy Mercury, película que le valió el Oscar a Mejor Actor al intérprete Rami Malek.

Ademas de su éxitos en el mundo de la música, el film también abordará la polémica entorno a las denuncias por abuso sexual infantil que enfrentó el astro. Al respecto se publicó un documental llamado “Leaving Neverland” en que varios hombres denunciaron al cantante por abuso sexual. La familia de Jackson desmienten las acusaciones.

Se espera que “Michael” se estrene en el 2024.

El éxito de Thriller, el disco emblema de Michael Jackson

“Thriller”, la obra maestra de Michael Jackson cumplió 40 años el pasado 30 de noviembre de 2022. Es uno de los discos fundamentales de la historia de la música y hasta hoy, sigue siendo el álbum más vendido de todos los tiempos.

Con increíbles composiciones como "Billie Jean", "Beat it", "Man in the mirror", entre otras, es una de las joyas que no pueden faltar a la hora de escuchar los clásicos de los ochenta. Pero, sin dudas, la mayor creación fue "Thriller" (Espeluznante) cuyo video fue furor en aquella época y totalmente revolucionario.

La coreografía de los "muertos vivos" bailando al ritmo de la música fue bailada en todo el mundo.