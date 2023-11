Billie Eilish abrirá un restaurante llamado "Argento": ¿otra coronación de gloria?

En diálogo con la revista Los Angeles, Billie Eilish fue consultada por su nuevo proyecto gastronómico en el barrio Silver Lake y confesó: "Quiero que los alimentos de origen vegetal sean más accesibles. Lo realmente bueno de Argento es que es un lugar vegano, pero no está catalogado de esa manera". Es decir, no será del estilo argentino, ya que no tendrá carne.