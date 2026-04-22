Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 23 de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 23 de abril de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban un haber inferior al mínimo podrán cobrar este jueves con DNI finalizado en 9.

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves con DNI terminado en 9.

Las beneficiarias que tengan la Asignación por Embarazo podrán cobrar este jueves con DNI culminado en 9.

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento podrán cobrar hasta el 12 de mayo, sin importar la finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos con todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de mayo.

Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de Desempleo Plan 1 podrán cobrar este jueves, con DNI culminado en 2 y 3.