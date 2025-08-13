Toto vuelve al país y tocará en el Campo Argentino de Polo: cuándo salen a la venta las entradas Los creadores de clásicos como África y Rosanna regresarán junto al cantante estadounidense Christopher Cross como invitado especial.







Toto vuelve al país y tocará en el Campo Argentino de Polo. Redes sociales

Luego de su increíble presentación en noviembre del año pasado, Toto anunció su regreso a Argentina y tocará en el Campo Argentino de Polo el 13 de diciembre con Christopher Cross como invitado especial. Las entradas saldrán a la venta el jueves 14 de agosto desde las 10.

El show, el cual está producido por Fénix Entertainment, promete tener incluidos los clásicos África, I'll Be Over You, Rosanna y Hold The Line. Además, Christopher repasará todos los éxitos para por los que es conocido, incluidos Sailing y Ride Like The Wind.

El invitado especial Christopher Cross y los miembros de Toto son amigos y colaboradores desde hace más de cuatro décadas. Al artista lo acompañarán Francis Arnaud (batería), Kevin Reveyrand (bajo), Jerry Leonide (piano), Andy Suzuki (vientos y teclados), y las vocalistas Lisbet Guldbeck, Chrissi Poland y Nicky Richards.

La banda sigue sumando logros, luego de que la canción África haya obtenido el certificado de diamante por la RIAA en Estados Unidos luego de vender más de 10 millones de copias. En la actualidad, las ventas acumuladas superan los 10,5 millones y Hold The Line fue certificada triple platino por ventas de tres millones de copias, mientras que Rosanna alcanzó el doble platino con dos millones de copias vendidas.

La preventa exclusiva será con Santander Visa y comenzará el jueves 14 de agosto a las 10 por 48 horas hasta agotar stock. La venta general iniciará una vez finalizada la preventa a través de entradauno.