Axel habló por primera vez sobre la denuncia por abuso sexual que recibió en 2019: "Perdoné a la chica..."

Vinculado a esto último, el cantante señaló: "Ahí también vuelvo a que no sé si todo el mundo lo hacía con maldad, ni me lo quiero tomar personal. Perdoné a la chica que me denunció, porque si Dios perdona, ¿quién soy yo para no hacerlo?". Con estas palabras, el artista de 47 años dejó en claro que no le guarda rencor a su denunciante.

¡FAMILIA HERMOSA! Estoy muy emocionado de anunciarles que ampliamos la gira 25TOUR, para poder acercarnos a cada uno de ustedes con estos 25 años de música Prepárense para disfrutar de un espectáculo inolvidable donde presentaremos "Vuelve" además de compartir nuestros más grandes éxitos. Quiero que todo el mundo sea parte de esta experiencia; pronto más info. ¡Nos vemos en el tour! #Axel #25Tour #Vuelve

Para finalizar, hizo referencia a su ausencia pública desde el momento en el que se hizo pública la situación: "Nunca me escondí, lo que hice fue dejar de salir en los medios a propósito. Primero, quiero aclarar: tuve una sola denuncia. La gente comenzó a decir '¿Y todas las denuncias?', pero no, fue una sola". De esta manera, confirmó que los rumores eran falsos y solo tuvo que enfrentar una demanda.

Axel lanzó un nuevo álbum para regresar a la música

Luego de cinco años en los que tuvo que demostrar su inocencia, Axel confirmó la llegada del álbum Vuelve. Este es su primer disco desde Ser, el cual se lanzó en 2017 y lo mantuvo alejado de la música desde entonces.

Vuelve se publicó el 16 de octubre y está compuesto por 12 canciones, entre las que se destacaron Somos lo Que Fuimos, Solo Por Hoy, Efecto Dominó y Humano como las de más reproducciones. Además, realizó tres colaboraciones: Tu Calor con Matías Valdez, Un nuevo día con Agy y Solo Tu Voz con Rozalén.