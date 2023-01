"Atención, eso está prohibido": dura advertencia de Gran Hermano para Nacho y Thiago

Por eso, Thiago dijo: "No, yo estaba en el baño", mientras que Nacho remarcó que él también. Al no tener más detalles con las cámaras del reality show, no se sabe qué estaban haciendo, por lo que se deberá esperar a que la producción decida mostrarlo en un programa nocturno, ya que de lo contrario quedará inconcluso.

Tras los múltiples besos que se dieron Thiago y Nacho en diferentes situaciones, hay muchos rumores de una relación amorosa entre estos dos, por lo que esta advertencia de Gran Hermano aumenta las creencias del público. Teóricamente, están en pareja con Daniela Celis y Lucila "la Tora" Villar, respectivamente, por lo que podría ser un amor platónico.