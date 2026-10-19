Ventilaron la escandalosa interna que hay dentro de MasterChef: "Hay quilombos en el grupo"

Una figura del famoso certamen gastronómico sacó a la luz las fuertes fricciones que dividen a los participantes fuera de la pantalla.

Durante el último programa de MasterChef Celebrity , ciclo transmitido por la pantalla de Telefe , los concursantes dejaron al descubierto las marcadas fricciones que sacuden el chat de WhatsApp del elenco. La encargada de destapar la polémica fue Lizy Tagliani , quien sacó el tema frente a las cámaras provocando la inmediata reacción de la conductora Wanda Nara , deseosa de conocer los entretelones de las disputas internas.

La chispa que encendió la polémica se originó a partir de una fallida iniciativa impulsada por Luck Ra , quien convocó a sus colegas a su hogar para presenciar la primera entrega del reality gastronómico y degustar un asado. Sin embargo, debido a que la propuesta se realizó con escasa anticipación, ningún compañero asistió a la cita ni envió respuestas a la conversación digital, desencadenando un evidente desplante que no pasó desapercibido entre las figuras del certamen.

El clima tenso en la plataforma de mensajería ya venía escalando desde las primeras semanas de grabación del programa culinario y terminó por detonar con la intempestiva salida de Hernán Coronel . El líder de Mala Fama optó por abandonar la charla grupal al sentirse ignorado por el resto de los famosos . En una reciente charla con el programa SQP de América TV, el artista confirmó su drástica medida tras constatar que sus aportes no recibían la menor atención por parte de sus pares.

Al momento de argumentar su salida del grupo virtual, el músico de cumbia explicó con amargura la falta de reciprocidad que percibía cuando difundía sus presentaciones en vivo y materiales audiovisuales: “Me fui porque yo mucho no interactuaba y por ahí subía alguna invitación, algún video y casi nadie me daba bola” , explicó el cantante. Molesto por el desinterés de los demás frente a sus publicaciones, el referente tropical remató con dureza sobre la indiferencia sufrida: “Ni un corazoncito, un dedito me ponían. Entonces ya fue, me rajé”, afirmó el referente de Mala Fama.

Por qué levantaron la gala de eliminación del domingo de MasterChef

La señal de Telefe tomó la determinación de reestructurar de manera imprevista su grilla nocturna y suspender la tercera entrega de despedida en MasterChef Celebrity. La medida de las autoridades del canal tomó por sorpresa a la audiencia que aguardaba ver la salida de un nuevo participante del certamen culinario conducido por Wanda Nara, pero obedeció a un reordenamiento estratégico en la pantalla abierta ante la transmisión exclusiva del esperado cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.

Telefe

El trascendental choque futbolístico de ida, enmarcado en las instancias semifinales de la Copa Libertadores, acaparó la franja horaria estelar que habitualmente ocupa el reality de cocina. Para no superponer ambas propuestas de alto impacto masivo, la gerencia de programación prefirió cederle la pantalla al evento deportivo internacional y postergar el desenlace de la competencia gastronómica para la jornada del lunes 19 de octubre.

Desde el canal aclararon que la modificación del calendario de emisiones no responde a una merma en los picos de audiencia ni a conflictos internos en la producción del envío, sino estrictamente a la relevancia del certamen continental. Mientras tanto, la emisora refuerza su fuerte apuesta por la franquicia culinaria y ya prepara el desembarco en pantalla de MasterChef Junior, la variante infantil del formato que estará bajo la conducción de Verónica Lozano.