A qué hora juega Vasco da Gama vs. Boca, por semifinales de la Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo El Xeneize cayó por 1 a 0 en el partido de ida, por lo que está obligado a ganar en el Maracaná para lograr el pase a la final que se jugará el 21 de noviembre en Colombia. La principal duda de Rodolfo Arruabarrena es si Leandro Paredes irá o no de arranque. Por Agregar C5N en









Vaso da Gama y Boca se enfrentarán este martes 20 de octubre en el Macaraná desde las 21:30.

Boca jugará este martes contra Vasco da Gama de Brasil, en el estadio Maracaná, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en busca de un histórico triunfo que le permita meterse en la gran final.

El Xeneize llega a este encuentro con la obligación de ganar, ya que perdió por 1 a 0 en La Bombonera gracias al cabezazo de Adson, por lo que ahora necesita ganar por la mínima diferencia para estirar el encuentro hasta los penales.

La gran incógnita de Rodolfo Arruabarrena pasa por contar o no con la presencia del capitán y figura, Leandro Paredes, quien hace menos de dos semanas sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial y hace todo lo posible para decir presente en el Maracaná. En ese contexto, tendrá que definir si lo arriesga de titular o lo guarda para unos minutos en el segundo tiempo, considerando que llega con apenas 11 días de recuperación.

En caso de que no salga desde el arranque, Rodrigo Battaglia sería quien ocupe su lugar tras su reciente regreso por su operación en el tendón de Aquiles, en la victoria ante Talleres. Por su parte, la segunda duda está en el ataque: quién acompañará a Leonel Flores y Miguel Merentiel. En ese sentido, Ángel Romero dejaría su lugar y la pelea por esa vacante se da entre dos lesionados que vuelven: Sebastián Villa o Alan Velasco, si la intención es lograr mayor tenencia y juego asociado.

El otro cambio está en la defensa, que contará con el retorno de Facundo Herrera por Ayrton Costa en la zaga central, tras haber descansado por el torneo local contra la T.