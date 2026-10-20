20 de octubre de 2026 Inicio
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A qué hora juega Vasco da Gama vs. Boca, por semifinales de la Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo

El Xeneize cayó por 1 a 0 en el partido de ida, por lo que está obligado a ganar en el Maracaná para lograr el pase a la final que se jugará el 21 de noviembre en Colombia. La principal duda de Rodolfo Arruabarrena es si Leandro Paredes irá o no de arranque.

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Vaso da Gama y Boca se enfrentarán este martes 20 de octubre en el Macaraná desde las 21:30.

Vaso da Gama y Boca se enfrentarán este martes 20 de octubre en el Macaraná desde las 21:30.

Boca jugará este martes contra Vasco da Gama de Brasil, en el estadio Maracaná, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en busca de un histórico triunfo que le permita meterse en la gran final.

Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 
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El Xeneize llega a este encuentro con la obligación de ganar, ya que perdió por 1 a 0 en La Bombonera gracias al cabezazo de Adson, por lo que ahora necesita ganar por la mínima diferencia para estirar el encuentro hasta los penales.

La gran incógnita de Rodolfo Arruabarrena pasa por contar o no con la presencia del capitán y figura, Leandro Paredes, quien hace menos de dos semanas sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial y hace todo lo posible para decir presente en el Maracaná. En ese contexto, tendrá que definir si lo arriesga de titular o lo guarda para unos minutos en el segundo tiempo, considerando que llega con apenas 11 días de recuperación.

En caso de que no salga desde el arranque, Rodrigo Battaglia sería quien ocupe su lugar tras su reciente regreso por su operación en el tendón de Aquiles, en la victoria ante Talleres. Por su parte, la segunda duda está en el ataque: quién acompañará a Leonel Flores y Miguel Merentiel. En ese sentido, Ángel Romero dejaría su lugar y la pelea por esa vacante se da entre dos lesionados que vuelven: Sebastián Villa o Alan Velasco, si la intención es lograr mayor tenencia y juego asociado.

El otro cambio está en la defensa, que contará con el retorno de Facundo Herrera por Ayrton Costa en la zaga central, tras haber descansado por el torneo local contra la T.

Por su parte, el conjunto brasileño busca salvar el 2026 con un título en la Copa Sudamericana, debido a que en el plano local está teniendo un año muy complicado y lucha por la permanencia en el Brasileirao.

En el armado del equipo, Pedro Emanuel realizaría dos cambios respecto al 11 titular que jugó en La Bombonera. La primera baja es la de Carlos Andrés Gómez quien fue expulsado por lo que en su lugar podría jugar Jair. En tanto, el otro cambio que podría hacer es en la última línea: José Luis Rodríguez le ganaría la pulseada a Paulo Henrique en el lateral derecho.

El ganador de esta llave se convertirá en el primer finalista del torneo donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro. La final se disputará el sábado 21 de noviembre en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Vasco da Gama vs. Boca: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:30
  • Televisión: ESPN, Disney+ Premium y DSports
  • Estadio: Maracaná
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
  • VAR: Juan Soto (Ven)

Vasco da Gama vs. Boca: probables formaciones

  • Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Noticia en desarrollo.-

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