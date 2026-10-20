Luto en el espectáculo: murió una reconocida modelo y actriz a los 61 años La artista sufrió un accidente automovilístico cuando viajaba sola en un Renault Sandero, a la altura del partido de Tigre. Su hija la despidió en redes sociales con un emotivo mensaje: "Mami, te me fuiste". Agregar C5N en









La actriz tenía 61 años.

El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte de la modelo y actriz Marcela Ortiz en un accidente automovilístico a la altura de Benavidez, en el partido de Tigre. La artista tenía 61 años y a pesar del accionar de bomberos y médicos falleció en el lugar.

Según las primeras informaciones su auto Renault Sandero depistó y terminó en una zanja, al parecer Ortiz ya se encontraría sin vida cuando llegaron los bomberos y personal de asistencia, que a pesar de que le realizaron reanimación cardiopulmonar (RCP), constataron su fallecimiento poco después.

Murió Marcela Ortiz, ex pareja de Raúl Taibo. Tuvo un accidente el sábado, en Benavídez. Su hija Shelsian me dijo: "Estoy destruida, con mucho dolor". pic.twitter.com/vrG1GWf2rK — Fernanda Iglesias (@ferigleok) October 19, 2026 La periodista Fernanda Iglesias contó los momentos previos al accidente, según explicó ese mismo día "Marcela había ido al cine y a tomar un helado con Samantha Farjat. Antes de llevarla a su casa, pasaron por una farmacia para comprar un medicamento que Marcela tomaba para el corazón".

Allí explicó que después de que dejó a Samantha en su casa y cuando se dirigía a su hogar ocurrió el accidente: "La encontraron dentro de su auto, un Renault Sandero gris, en un zanjón. Tenía puesto el cinturón de seguridad, pero estaba sin conocimiento".