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Luto en el espectáculo: murió una reconocida modelo y actriz a los 61 años

La artista sufrió un accidente automovilístico cuando viajaba sola en un Renault Sandero, a la altura del partido de Tigre. Su hija la despidió en redes sociales con un emotivo mensaje: "Mami, te me fuiste".

La actriz tenía 61 años.

La actriz tenía 61 años.

El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte de la modelo y actriz Marcela Ortiz en un accidente automovilístico a la altura de Benavidez, en el partido de Tigre. La artista tenía 61 años y a pesar del accionar de bomberos y médicos falleció en el lugar.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.
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Según las primeras informaciones su auto Renault Sandero depistó y terminó en una zanja, al parecer Ortiz ya se encontraría sin vida cuando llegaron los bomberos y personal de asistencia, que a pesar de que le realizaron reanimación cardiopulmonar (RCP), constataron su fallecimiento poco después.

La periodista Fernanda Iglesias contó los momentos previos al accidente, según explicó ese mismo día "Marcela había ido al cine y a tomar un helado con Samantha Farjat. Antes de llevarla a su casa, pasaron por una farmacia para comprar un medicamento que Marcela tomaba para el corazón".

Allí explicó que después de que dejó a Samantha en su casa y cuando se dirigía a su hogar ocurrió el accidente: "La encontraron dentro de su auto, un Renault Sandero gris, en un zanjón. Tenía puesto el cinturón de seguridad, pero estaba sin conocimiento".

La emotiva despedida de la hija de Marcela Ortiz en redes sociales

Su hija, Shelsian, de 26 años compartió una imagen de ambas en Disney World con un mensaje de despedida: "Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y está claramente es una. No soy alguien que exponga mi vida personal, pero me veo obligada a hacerlo por los acontecimientos que me exceden aún cuando ni yo puedo procesarlo. Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo acá. Sólo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que mereces. Solo dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá".

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